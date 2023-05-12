В Минобороны Турции заявили о возможности продления зерновой сделки

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Встреча по продлению зерновой сделки прошла позитивно, стороны движутся в направлении пролонгации договоренностей. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

— Первые итоги показывают, что встреча в Стамбуле прошла позитивно. Процесс движется в направлении продления зерновой сделки, — цитирует его ТАСС.

Напомним, что в ней приняли участие представители России, Турции, Украины и ООН.

Российский советник — посланник посольства РФ в США Андрей Леденев заявил, что западные санкции не дают возможности нормализовать экспорт сельскохозяйственной продукции из России в рамках реализации зерновой сделки. По его словам, введенные в отношении РФ санкции вредят и другим странам, которые испытывают нехватку в продовольствии.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, продление инициативы выгодно большому количеству стран.