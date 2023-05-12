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Ефимов: Столичным инженерам доступно 57 программ повышения квалификации в «Московской технической школе»

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Столичным инженерам доступно 57 программ повышения квалификации в «Московской технической школе»
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

На базе «Московской технической школы» («МТШ») столичные инженеры могут пройти 57 программ повышения квалификации по пяти направлениям. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Цель «Московской технической школы» — обеспечить столичные предприятия редкими специалистами в сферах фотоники, 3D-моделирования, создания цифровых двойников и других высокотехнологичных областях. Сегодня в рамках проекта промышленники могут освоить 57 курсов по пяти направлениям — только в этом году список пополнился 15 пунктами. При этом город субсидирует компаниям до 95 процентов затрат на обучение специалистов, — рассказал Ефимов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что помимо пяти существующих направлений в «МТШ» планируют открыть еще четыре направления, связанных с цифровыми технологиями.

В апреле в столице стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023», который проводится в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Участники представят свои наработки в области подготовки кадров, а опыт победителей можно будет смело тиражировать на столичных мероприятиях.

Владимир Ефимов Образование инженеры
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