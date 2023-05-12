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Приметы и советы

NYT: Россияне в Дубае скупают машины для реэкспорта в Россию

Араз Салехов
В мире
NYT: Россияне в Дубае скупают машины для реэкспорта в Россию
Фото: Unsplash

Россияне покупают в Дубае по несколько машин для дальнейшей перепродажи на родине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех участников такой схемы.

— Дубай — это три в одном. Вы едете в отпуск, покупаете машину для себя и покупаете ее для перепродажи, — рассказал один из них, представившийся Айком.

Автомобильный эксперт Петр Баканов в свою очередь подтвердил наличие такой схемы. Он уточнил, что сейчас запчасти для иномарок оказываются доступны в России по более низким ценам, чем до военной операции, передает издание.

В марте по оценке Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость запчастей увеличилась на 19,5 процента по сравнению с ценами марта прошлого года. Рост стоимости в основном затронул детали для иномарок. Например, дверь багажника автомобиля Nissan за последний год подорожала на 80 процентов.

Российский дилер «Автодом» приобрел активы Mercedes-Benz. Какие автомобили могут производить на бывшем предприятии Mercedes его новые владельцы, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

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