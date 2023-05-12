Спецпосланник Китая Ли Хуэй 15 мая отправится в Россию, Польшу и на Украину

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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения вариантов урегулирования украинского кризиса. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

— Начиная с 15 мая, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит пять стран, включая Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса, — сказал он.

По его словам, визит Ли Хуэя говорит о приверженности Китая к разрешению конфликта мирными способами, передает ТАСС.

В конце апреля стало известно, что Пекин направит в Киев своего представителя для консультаций по политическому урегулированию украинского кризиса.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. По мнению украинского лидера, эта беседа даст мощный толчок развитию отношений между двумя государствами.

Политолог Наталья Елисеева объяснила «Вечерней Москве», зачем Зеленскому встреча с Си Цзиньпином. По ее словам, это связано с тем, что недавно китайский лидер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.