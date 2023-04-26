Китай направит представителя на Украину для консультаций по урегулированию конфликта

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Пекин направит в Киев своего представителя для консультаций по политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

— Китай направит специального представителя от правительства по делам Евразии на Украину и в другие страны, чтобы провести углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса, — передает его слова РИА Новости.

Делегацию по урегулированию кризиса на Украине, по данным китайского МИД, возглавит экс-посол КНР в РФ Ли Хуэй, сообщает ТАСС.

Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. По мнению украинского лидера, эта беседа даст мощный толчок развитию отношений между двумя государствами.

Политолог Наталья Елисеева объяснила «Вечерней Москве», зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому встреча с Си Цзиньпином. По ее словам, это связано с тем, что недавно китайский лидер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Китайские дипломаты часто делают неоднозначные и даже противоречивые заявления в отношении России. Из-за этого понять, какую именно позицию занимает Пекин, довольно сложно. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «ВМ», кем же является для нашей страны Китай — союзником или осторожным партнером.