Диетолог Музыченко развеяла мифы о правильном питании

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Диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко развеяла мифы о правильном питании.

Врач отметила, что одним из самых популярных мифов является утверждение, что для похудения из рациона нужно убрать углеводы и жиры, оставив только белки и клетчатку. По словам эксперта, питание должно быть сбалансированным и включать все органические вещества. Специалист рекомендует убрать из рациона трансжиры и быстрые углеводы.

Второй миф связан с тем, что овсянка — самый полезный завтрак. В крупе содержится много фитиновой кислоты, которая при накоплении вымывает кальций из костей. Такую кашу нужно сочетать с орехами или белком, например, яйцами.

Третьим мифом, который развеяла врач, стало заявление, что нельзя есть после шести вечера. Музыченко отметила, что не стоит есть за три часа до сна, а ужин должен быть легким, передает Nation news.

В свою очередь диетолог Катерина Малькова отметила, что правильные пищевые привычки формируются с детства. Часто родители, пытаясь накормить ребенка, используют различные «награды»: любимые закуски, игрушки, дополнительное время с техникой или телевизором. К таким методам прибегать не стоит, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Замедлить процесс старения возможно в том случае, если человек будет употреблять продукты с полезными свойствами. Об этом заявил врач общей практики Сергей Алендеев.