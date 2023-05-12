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Приметы и советы

Вебинар о защите от мошенничества при онлайн-покупках проведут для москвичей

Полина Пашкина
Город
Вебинар о защите от мошенничества при онлайн-покупках проведут для москвичей
Фото: Unsplash

Жителей столицы пригласили на вебинар, который пройдет в рамках онлайн-проекта «Перезвони сам». Участникам встречи расскажут о том, как избежать мошенничества при онлайн-шоппинге. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий.

Мероприятие проведут эксперты ведомства, а также представители ГУ МВД России по Москве, Управления Роспотребнадзора по столице и крупной торговой площадки.

— С каждым годом все больше горожан совершают покупки в интернет-магазинах. На ближайшем вебинаре жители узнают, как защитить личные данные при онлайн-покупках, проверить надежность интернет-магазина и избежать мошенничества во время оплаты. Кроме того, участникам дадут практические советы, которые помогут сделать покупки в интернете безопаснее и спокойнее, — говорится в сообщении.

На вебинаре расскажут о правилах продажи товаров дистанционным способом, правах потребителей и основных ошибках при совершении покупок в интернете, передает официальный сайт мэра Москвы.

В библиотеке Дома Гоголя прошла лекция о финансовой безопасности в цифровом пространстве. Участникам рассказали о том, как сберечь свои деньги и не стать жертвой кибермошенников.

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