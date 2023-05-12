В России за сутки выявили 3111 новых случаев COVID-19
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За прошедшие сутки в российских регионах выявили 3111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
За минувшие сутки официально зафиксировали 28 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Также 864 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием.
После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 5587 пациентов, уточняется на портале.
Группа американских пульмонологов считает, что основной причиной гибели людей может оказаться совсем не коронавирус. Ученые считают, что у некоторых пациентов могла развиться также вторичная бактериальная пневмония.
Всемирная организация здравоохранения 5 мая отменила статус пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Об этом заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, от COVID-19 с начала пандемии погибло по меньшей мере 20 миллионов человек.