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В России за сутки выявили 3111 новых случаев COVID-19

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 3111 новых случаев COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах выявили 3111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки официально зафиксировали 28 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Также 864 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием.

В России за сутки выявили 3111 новых случаев COVID-19 Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 5587 пациентов, уточняется на портале.

Группа американских пульмонологов считает, что основной причиной гибели людей может оказаться совсем не коронавирус. Ученые считают, что у некоторых пациентов могла развиться также вторичная бактериальная пневмония.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая отменила статус пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Об этом заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, от COVID-19 с начала пандемии погибло по меньшей мере 20 миллионов человек.

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