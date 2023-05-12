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Приметы и советы

Крупнейший космический взрыв обнаружили британские ученые

Полина Пашкина
В мире
Крупнейший космический взрыв обнаружили британские ученые
Фото: Pixabay

Астрономы из Великобритании сообщили о крупнейшем за всю историю наблюдений космическом взрыве. Он по масштабам в 100 раз превышает Солнечную систему и длится уже три года. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает издание The Guardian.

По информации ученых, взрыв мог произойти из-за поглощения сверхмассивной черной дырой огромного облака газа. Вспышка находится на расстоянии восемь миллиардов световых лет от Земли.

Взрыв зафиксировали годом ранее, но на протяжении всего времени он не привлекал внимания ученых. По мере того, как яркость начала увеличиваться, астрономы решили провести дополнительные исследования и поняли, какого масштаба наблюдаемое ими явление.

По оценкам ученых, взрыв представляет собой огненный шар, который в два триллиона раз превышает яркость Солнца. За три года он высвободил в 100 раз больше энергии, чем может Солнце за 10 миллиардов лет своей жизни, передает The Guardian.

В ночь на 20 апреля над Киевом произошла яркая вспышка. Ее причиной стал метеор с расчетной начальной массой 200–300 килограммов, который разорвался на высоте 38 километров на пыль и множество осколков.

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