В Минюсте РФ поддержали идею закрепить в законе ответственность за русофобию

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В законодательстве Российской Федерации должно быть закреплено понятие «русофобия», за соответствующую деятельность необходимо установить ответственность. Об этом в пятницу, 12 мая, на сессии «Русофобия: нацизм XXI века» в рамках Петербургского международного юридического форума заявил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов.

До этого о необходимости внесения в законодательство ответственности за русофобию говорили уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По словам Логинова, нужно сформировать механизмы, которые будут предупреждать распространение информации, враждебной к России.

— Я хочу обратить внимание на то, что именно российская идентичность и стоит в центре удара всех этих русофобских усилий. Русофобия — это все-таки феномен. Чтобы этот феномен был правильно нами очерчен, необходимо очень широкое, научное и фундаментальное изучение этого вопроса, — приводит слова Логинова ТАСС.

Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша не должна существовать для России, пока у ее власти находятся русофобы.