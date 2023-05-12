Программу выплат для военных врачей запустят в России с 1 января 2024 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Начиная с 1 января 2024 года медицинский персонал, который переезжает работать в гарнизонные лечебные учреждения, будет получать единовременные компенсационные выплаты до двух миллионов рублей. Соответствующее постановление в пятницу, 12 мая, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что размер выплат будет зависеть от должности медицинского персонала и местоположения воинских частей. Например, вне населенных пунктов на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и Арктической зоны доктора будут получать два миллиона рублей, а фельдшеры и медсестры — один миллион.

Также врачам, которые будут работать в гарнизонных медсанчастях на удаленных и труднодоступных территориях, назначат выплату в 1,5 миллиона рублей. Фельдшеры и медсестры будут получать 750 тысяч рублей. В частях, дислоцированных вне населенных пунктов на других территориях, предусмотрены выплаты в один миллион рублей для врачей, а для фельдшеров и медсестер — 500 тысяч рублей, говорится на сайте правительства.

В Минздраве подробно разъяснили порядок начисления специальных социальных выплат врачам. Их начали начислять еще в феврале. Теперь ведомство обозначило схему выплат для тех, кто оформлен на неполную ставку или работает по сокращенному графику.