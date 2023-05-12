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Мать, убившая своего ребенка на Рублевском шоссе, сфотографировала его тело после преступления

Степан Жирнов
Происшествия
Мать, убившая своего ребенка на Рублевском шоссе, сфотографировала его тело после преступления
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Женщина, которую подозревают в убийстве своего малолетнего ребенка в квартире на Рублевском шоссе, сфотографировала тело погибшего после совершения преступления. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 12 мая.

Фотографию обнаружили на мобильном телефоне задержанной. Сейчас подозреваемая 1981 года рождения находится на допросе в подразделении СК по Москве.

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

Преступление, о котором идет речь, произошло 11 мая в квартире жилого дома на Рублевском шоссе. Женщина, страдавшая шизофренией, по приказу голосов в голове начала душить своего малолетнего сына, после чего схватила нож и ударила ребенка по горлу. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Подозреваемую задержали и доставили в подразделение СК для допроса. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой арестовать фигурантку.

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