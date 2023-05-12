Андрей Бочкарев: В ЗелАО планируется построить школу на 550 мест

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В районе Крюково Зеленоградского административного округа (ЗелАО) планируется построить новую школу. Она будет построена за счет инвестора. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уточняется, что ученики младших классов смогут пользоваться универсальными кабинетами и помещениями для занятий иностранными языками, игровой комнатой, лабораторно-исследовательским комплексом для изучения естествознания.

— В составе жилого комплекса в ЗелАО будет построена школа на 550 мест. В четырехэтажном здании смогут обучаться дети с первого по 11-й класс, — сообщил Андрей Бочкарев.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что ученики средних классов смогут пользоваться универсальными и специализированными кабинетами. Также для них обустроят инженерный лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью проведения уроков по конструированию и моделированию, академическим работам и изучению естествознания, пространство для занятий музыкой и живописью.

Прилегающую к школе территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До конца года в Москве построят более 40 детских садов и школ, рассказал Андрей Бочкарев.