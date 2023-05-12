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Приметы и советы

Проектную документацию на частные дома могут внедрить в России

Полина Пашкина
Общество
Проектную документацию на частные дома могут внедрить в России
Фото: Unsplash

В России могут внедрить инициативу, которая обяжет людей готовить проектную документацию на частные дома. Ее уже направил в Министерство строительства Российский строительный союз (РСС). Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает издание «Известия».

Рынок индивидуального жилищного строительства в настоящее время не контролируется. В случае если инициатива РСС будет рассмотрена и принята, для граждан и банков снизятся многие риски, считает председатель комитета союза по малоэтажному строительству Константин Пороцкий. По его словам, мера также позволит автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь на рынок профессионалов и удовлетворить потребность в загородных домах более чем для 70 процентов населения России.

РСС также предлагает при возведении частного жилья организовывать негосударственную экспертизу проекта и проводить независимый строительный надзор.

Внедрение проектной документации на загородные дома, считают эксперты, может повысить качество объектов и сделать их более безопасным, отмечается издание.

4 мая ряд СМИ сообщил, что в крупные российские банки повысили ставки по ипотеке. Как стало известно, ставки по различным программам на новостройки и готовое жилье подняли как минимум три кредитных организации.

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