Эколого-патриотическая акция «Во имя любви, вечности и жизни» проходит в столице

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве с 7 апреля по 10 июня 2023 года проводится X Всероссийская эколого-патриотическая и просветительская акция «Во имя любви, вечности и жизни». Мероприятие посвящено 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году педагога и наставника. Участие в акции могут принять дети, подростки и молодежь.

Ребятам предложат вместе с ветераном посадить дерево во имя любви, вечности и жизни каждого из победителей — защитников страны. Рядом с саженцем будет установлена именная табличка.

Участникам акции рекомендуют самостоятельно вырастить дерево для посадки. Для этого можно использовать семена яблок или иных плодовых культур, желательно местных сортов, чтобы саженец смог расти в существующих атмосферных условиях. Также можно принести готовые семена или саженцы.

Перед тем как посадить дерево, участники акции посетят встречу, на которой будет озвучена цель эколого-патриотической программы, а также показана презентация о победе народа Советского Союза в Великой Отечественной войне.

В Музее Победы с 20 апреля по 10 мая 2023 года проходила акция «Мы помним». За это время ее участниками стали свыше четырех тысяч человек.