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Приметы и советы

Названы болезни, при которых опасно есть черешню

Араз Салехов
Анастасия Харламова

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Общество
Названы болезни, при которых опасно есть черешню
Фото: shutterstock

Людям, у которых наблюдаются воспалительные заболевания желудка, нежелательно употреблять в пищу черешню. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко.

По словам специалиста, эта ягода достаточно кислая и содержит фруктовые кислоты. Она может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: в частности, при болезнях двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника, а также при дисбиозе и обострении хронических недугов.

— Ягода может спровоцировать еще большее обострение и дать неприятную симптоматику. Например, боли в эпигастрии и нарушения, связанные с диспепсией, — уточнила Лазуренко.

Также врач рассказала «ВМ» о пользе этой ягоды: черешня богата полезными веществами, в ней содержатся витамины группы B, C, жизненно необходимые микроэлементы.

Завтрак — важный прием пищи, который запускает метаболические процессы в организме и задает ритм на весь день, но не вся еда натощак несет пользу для человека. О том, какие продукты лучше не есть на голодный желудок и с чего лучше начать день, «ВМ» рассказала врач-нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.

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