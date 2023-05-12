Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на Соледарском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские силы отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Соледарском направлении. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что противник провел 26 атак на всей линии соприкосновения. В попытках прорыва обороны были задействованы тысячи солдат и до 40 танков.

— Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, — пишет Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне в СМИ распространились заявления о якобы «прорывах обороны» на разных линиях боевого соприкосновения. Они не соответствовали действительности, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

До этого в Минобороны опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. Кроме того, «Кинжал» совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель. Из-за этого возможность поражения ракеты исключена, подчеркнули в ведомстве.