Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на Соледарском направлении

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на Соледарском направлении
Фото: Минобороны РФ

Российские силы отразили все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Соледарском направлении. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что противник провел 26 атак на всей линии соприкосновения. В попытках прорыва обороны были задействованы тысячи солдат и до 40 танков.

— Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, — пишет Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне в СМИ распространились заявления о якобы «прорывах обороны» на разных линиях боевого соприкосновения. Они не соответствовали действительности, заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

До этого в Минобороны опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. Кроме того, «Кинжал» совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель. Из-за этого возможность поражения ракеты исключена, подчеркнули в ведомстве.

Украина Спецоперации Россия Минобороны
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте