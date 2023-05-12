Сергей Собянин пригласил любителей активного образа жизни на спортплощадки ВДНХ

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На ВДНХ открылся спортивный сезон, в ходе которого горожане смогут посетить множество площадок для игр и спортивных клубов. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, рядом с павильонами №57 и 58 на площади Промышленности откроются площадки для настольного тенниса и бадминтона. Они будут работать с 11:00 до 21:00 (в выходные до 22:00).

В строении 574 каждую субботу и воскресенье в рамках программы «Спортивные выходные» будут проводиться занятия по йоге. С 3 июня их перенесут на открытый воздух.

В парке «Останкино» начнет свою работу клуб по игре в лакросс. Тренировки будут проводиться по понедельникам с 20:00 до 22:00 и субботам с 16:00 до 18:00. Примечательно, что новичкам инвентарь будет выдаваться бесплатно.

Грунтовый корт «Останкино» возобновит свою работу с 15 мая. Любители поиграть в большой теннис смогут прийти с 6:00 до 23:00.

На площадке рядом с павильоном «Физкультура и спорт» все желающие смогут провести матч по мини-футболу, стритболу и баскетболу. Площадка будет работать с 8:00 до 23:00, пишет Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве завершились торги на долгосрочную аренду спортивного комплекса «Лаун-теннис» в районе Ясенево Юго-западного административного округа (ЮЗАО). Арендатором помещения станет сеть спортивных площадок City Sport, которая должна будет оказывать спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги, но не сможет самостоятельно составлять их перечень.