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Марина Ким отметила комфортные условия на пункте отбора на военную службу по контракту

Евгений Силаев
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Марина Ким отметила комфортные условия на пункте отбора на военную службу по контракту
Фото: РИА Новости

Телеведущая Марина Ким посетила пункт отбора на военную службу по контракту. Она прибыла поддержать тех, кто отправляется на выполнение боевых задач.

Телеведущая отметила, что на пункте отбора работа грамотно организована. В частности, за несколько часов человек может пройти медкомиссию, заполнить анкету и подписать контракт.

— И увидела много людей, правильных крутых мужиков, пацанов, которые не боятся, которые знают, что в трудный момент надо родине подставить плечо. Думаю, многих из них уже увижу в зоне СВО, когда буду снимать свой следующий репортаж, — рассказала Ким.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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