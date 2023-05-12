Марина Ким отметила комфортные условия на пункте отбора на военную службу по контракту

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Телеведущая Марина Ким посетила пункт отбора на военную службу по контракту. Она прибыла поддержать тех, кто отправляется на выполнение боевых задач.

Телеведущая отметила, что на пункте отбора работа грамотно организована. В частности, за несколько часов человек может пройти медкомиссию, заполнить анкету и подписать контракт.

— И увидела много людей, правильных крутых мужиков, пацанов, которые не боятся, которые знают, что в трудный момент надо родине подставить плечо. Думаю, многих из них уже увижу в зоне СВО, когда буду снимать свой следующий репортаж, — рассказала Ким.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.