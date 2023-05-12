Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Нью-Йорка запретили дискриминацию по росту и весу

Евгений Силаев
В мире
Власти Нью-Йорка запретили дискриминацию по росту и весу
Фото: Unsplash

Городской совет Нью-Йорка принял закон, вводящий запрет на дискриминацию по росту и весу. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Отмечается, что запрет действует в том числе в сферах, связанных с поиском жилья, трудоустройством и нахождением в общественных местах. Таким образом, Нью-Йорк составил компанию шести городам и одному штату, в которых принят подобный закон.

— Это не только защита людей на рабочем месте или при поиске квартиры, но и изменение культуры, — рассказал автор законопроекта Шон Абреу, чьи слова приводит ТАСС.

Недавно с дискриминацией столкнулись ветераны Второй мировой войны. Власти США заявили, что они могут якобы аннулировать паспорта тем из них, которые выразили желание посетить Москву во время празднования Дня Победы. С таким сообщением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в своем видеообращении по случаю праздника.

Как рассказал дипломат, американские ветераны очень ждали возможности съездить в Россию, чтобы увидеть своих соотечественников, которые в свое время защищали Родину от фашистов. Они опасаются, что еще через год посетить Москву им будет немного сложнее.

Законы США
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте