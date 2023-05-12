Власти Нью-Йорка запретили дискриминацию по росту и весу

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Городской совет Нью-Йорка принял закон, вводящий запрет на дискриминацию по росту и весу. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Отмечается, что запрет действует в том числе в сферах, связанных с поиском жилья, трудоустройством и нахождением в общественных местах. Таким образом, Нью-Йорк составил компанию шести городам и одному штату, в которых принят подобный закон.

— Это не только защита людей на рабочем месте или при поиске квартиры, но и изменение культуры, — рассказал автор законопроекта Шон Абреу, чьи слова приводит ТАСС.

Недавно с дискриминацией столкнулись ветераны Второй мировой войны. Власти США заявили, что они могут якобы аннулировать паспорта тем из них, которые выразили желание посетить Москву во время празднования Дня Победы. С таким сообщением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в своем видеообращении по случаю праздника.

Как рассказал дипломат, американские ветераны очень ждали возможности съездить в Россию, чтобы увидеть своих соотечественников, которые в свое время защищали Родину от фашистов. Они опасаются, что еще через год посетить Москву им будет немного сложнее.