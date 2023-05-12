Прокурор запросил от пяти до семи лет фигурантам дела о хищении имущества актера Баталова

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Государственный обвинитель потребовал от пяти до семи лет колонии общего режима для фигурантов дела о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 12 мая.

По ее словам, для Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, которых обвиняют по статье о мошенничестве, прокурор потребовал семь и шесть лет лишения свободы, а также 400 и 200 тысяч рублей штрафа соответственно.

При этом для бывшего нотариуса Дмитрия Бублия, которому вменяют пособничество в мошенничестве, гособвинитель запросил пять лет лишения свободы, 300 тысяч рублей штрафа и запрет на занятие нотариальной деятельностью на три года.

Также Дрожжину и Бублия обвинение просит заключить под стражу в зале суда.

Примечательно, что фигуранты дела свою вину так и не признали.

Актрису с мужем, а также бывшего нотариуса Дмитрия Бублия обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей со счета актера Алексея Баталова. По версии следствия, злоумышленники втерлись в доверие к вдове актера и ее дочери, после чего подписали доверенность на распоряжение деньгами. С ее помощью в период с 2019 по 2020 год они сняли со счетов потерпевших более 20 миллионов рублей. Помимо этого, банда попыталась завладеть недвижимостью семьи актера.

В данный момент Цивин арестован, Дрожжину суд заключать под стражу отказался.