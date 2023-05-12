Соловьев восхитился поступком столкнувшейся с украинцами Бузовой

Фото: Youtube / Начало

Во время отдыха в Швейцарии Ольга Бузова столкнулась в отеле с украинскими постояльцами. Поступок певицы восхитил телеведущего Владимира Соловьева.

Возле стойки регистрации одного из отелей Бузову заметили несколько украинцев, которые стали задавать провокационные вопросы о специальной военной операции и гражданской позиции исполнительницы. Певица не стала спорить с ними, а молча удалилась в сторону лифта.

Поступок Бузовой вызвал восхищение у Владимира Соловьева. В одном из эфиров он похвалил певицу и обратился к людям, атаковавшим ее возле отеля.

— Тут какие-то украинские кретины малолетние, которые, кстати, по возрасту должны были воевать в Артемовске, пристали к Бузовой в Швейцарии. И на русском языке кричат ей что-то типа: «Хочешь, мы тебе покажем погибших украинских детей?» Слышь, тварь укрнацистская, отсиживающаяся в Швейцарии, мы восемь лет показывали, как вы, подонки нацистские, убивали детей Донбасса. Ты хочешь нас разжалобить? Да сдохни, тварь нацистская. Прям в Швейцарии ляг и сдохни! — сказал Соловьев, чьи слова приводит «Стархит».

В конце декабря Бузова рассказала в интервью «Вечерней Москве» о самых тяжелых испытаниях в ее жизни. По словам телезвезды, наиболее трудно ей дается расставание с любимыми людьми, поскольку для нее отношения — это каждый раз навсегда. Часто из них она выходит с разбитым сердцем.