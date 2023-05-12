ТАСС: МГУ переводит студентов Шуваловского корпуса на дистанционное обучение

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МГУ имени Ломоносова переводит на дистанционное обучение студентов из Шуваловского корпуса. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Зарегистрирован один случай кори. На месте работает Роспотребнадзор. Администрация университета получила предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в связи с этим было принято решение перевести на дистанционное обучение факультеты, которые занимаются в Шуваловском корпусе. В частности, речь идет о филологическом и историческим факультетах, высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере, а также о факультетах госуправления и политологии, передает ТАСС.

Во вторник, 2 мая, стало известно о переводе нескольких факультетов МГУ на дистанционное обучение. Мера будет действовать до 17 мая. Роспотребнадзор в связи с этим начал эпидемиологическое расследование.

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