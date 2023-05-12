Пятница, 12 мая, стала самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Москве обновился температурный максимум — 12 мая стало самым теплым днем с начала года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, максимальная температура воздуха на главной метеостанции Москвы в этот день поднялась до плюс 22,1 градуса, что ровно на градус обгоняет прежнего лидера — 24 апреля.

Леус в своем Telegram-канале добавил, что в столичном регионе самой теплой точкой стал Солнечногорск, там воздух прогрелся до плюс 23,1 градуса.

До конца текущей недели в Москве ожидается повышение температуры воздуха, которая достигнет пика в субботу, 13 мая. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 23 градуса, поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Аналогичной точки зрения придерживается и синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. По его словам, суббота в столице станет самым теплым днем на этой неделе. При этом уже в воскресенье, продолжил Ильин, температура незначительно понизится, вероятно выпадение осадков.