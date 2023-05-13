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При украинском ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий

Ирэна Колесова
Происшествия
При украинском ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы Водолацкий
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий получил ранение в результате ракетного удара по Луганску. Такое сообщение распространило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

— По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела города Луганск ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий, — сообщается в telegram-канале СЦКК.

Ранее стало известно, что в Луганске прогремели два взрыва, над одним из заводов появились круги дыма. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, по городу прилетели две крылатые ракеты.

Шесть детей оказались ранены во время серьезного ракетного удара по Луганску, который нанесли по городу Вооруженные силы Украины. С таким сообщением выступил временно исполняющий обязанности главы.

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