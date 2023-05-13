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СМИ: В Бразилии расследуют действия руководителей местных отделений Google и Telegram

Ирэна Колесова
В мире
СМИ: В Бразилии расследуют действия руководителей местных отделений Google и Telegram
Фото: Unsplash

Федеральный верховный суд Бразилии начал расследование в отношении руководство и состава менеджеров представительств Google и мессенджера Telegram. Их подозревают в том, что они могли сформировать в стране дезинформацию против законопроекта о фейках на обеих этих платформах.

— Судья Федерального верховного суда Бразилии Александр ди Мораиш распорядился начать расследование в отношении директоров и менеджеров Google и Telegram, которые участвовали в оскорбительной кампании против законопроекта о фейковых новостях, — говорится в сообщении на сайте G1.

Федеральная полиция сейчас получила порядка двух месяцев на то, чтобы провести и закончить расследование.

Федеральный верховный суд Бразилии потребовал от руководства мессенджера Telegram удалить сообщения с критикой закона о фейковых новостях. По имеющимся данным, причиной недовольства стала публикация в официальном аккаунте бразильского подразделения Telegram. В нем содержится критика законопроекта о фейковых новостях.

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