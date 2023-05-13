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Временные ограничения введут с 20 мая на станциях «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар»

Полина Пашкина
Город
Временные ограничения введут с 20 мая на станциях «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар»
Фото: moscow-live

В рамках масштабной программы ремонта станций метро на Серпуховско-Тимирязевской линии будут введены временные ограничения в период с 20 мая по 9 июня. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что ремонт пройдет на центральных станциях «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии. Специалистам предстоит в короткий срок выполнить большой объем работ.

В период с 20–21 мая и 27–28 мая закроется участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая». Они станут временно конечными.

Кроме того, с 20 мая по 9 июня будут закрыты выходы с «Чеховской» и «Цветного бульвара» и входы на них. При этом станции продолжат работу для пассажиров. На них можно будет перейти с соседних пересадочных «Тверской», «Пушкинской» и «Трубной».

— Для ремонта мы специально выбрали время, когда пассажиропоток в метро снижен. Ограничения придутся преимущественно на традиционный сезон отпусков и выходные, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Ремонтные работы планируют провести также на центральных станциях Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линий.

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