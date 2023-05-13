Волонтеры: Защищать Родину вызываются даже совсем юные мальчики и девочки

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Волонтеры продолжают консультировать гостей и жителей столицы по вопросам, касающимся прохождения военной службы по контракту. Интерес к ней проявляют и молодые ребята. Об этом в субботу, 13 мая, рассказали волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту, который расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1.

По их словам, порой задать вопросы подходят граждане разных возрастов. Среди них бывают как представители старшего поколения, так и дети.

— Иногда к нам подходят бабушки и дедушки и интересуются, можно ли им пойти в армию. Их порыв мы понимаем, но вынуждены вежливо отказывать. Подходят и молодые ребята, порой прямо совсем юные мальчики и девочки, которые спрашивают: «А нам можно?» — поделился волонтер Артем Воинский.

Юным защитникам Родины добровольцы отвечают, что на службу пойти можно, но для начала нужно немного подрасти.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.