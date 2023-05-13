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Приметы и советы

Spiegel: Германия предоставит Украине пакет военной помощи на несколько миллиардов евро

Полина Пашкина
В мире
Spiegel: Германия предоставит Украине пакет военной помощи на несколько миллиардов евро
Фото: Pixabay

Германия собирается предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи. Его сумма может достичь почти трех миллиардов евро. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает издание Spiegel.

По данным СМИ, состоялись секретные переговоры, в ходе которых федеральная канцелярия Германии и иные ведомства обсудили размер военной помощи. В итоге стороны договорились, что Киев получит от Берлина «дополнительное вооружение на сумму около 2,7 миллиарда евро».

В пакет военной помощи могут войти 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1 и порядка 200 разведывательных беспилотников. Помимо этого, Берлин намеревается поставить зенитные самоходные установки Gepard, дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, артиллерийские боеприпасы и транспортные средства.

О пакете военной помощи власти Германии могут объявить в воскресенье, 14 мая. На этот же день президенту Украины Владимиру Зеленскому запланировали вручение премии имени Карла Великого, передает Spiegel.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский приедет в Берлин в субботу, 13 мая. Предположительно, его встретит канцлер Германии Олаф Шольц с воинскими почестями.

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