Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на Тверской улице
Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара в строящемся здании на улице Тверская. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 13 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По словам собеседницы «ВМ», ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также поставлен прокуратурой на контроль.
Речь идет о возгорании, произошедшем в самом центре столицы, на Тверской улице, рядом с домом №22. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение.
Еще один пожар произошел в подмосковной Балашихе вечером 2 мая. Загорелись бытовки. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.