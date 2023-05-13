Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на Тверской улице

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Москва, Тверская улица, 24 Карта всех событий

Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара в строящемся здании на улице Тверская. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 13 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам собеседницы «ВМ», ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также поставлен прокуратурой на контроль.

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Речь идет о возгорании, произошедшем в самом центре столицы, на Тверской улице, рядом с домом №22. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение.

Еще один пожар произошел в подмосковной Балашихе вечером 2 мая. Загорелись бытовки. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.