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Минобороны: ВС России сбили ударившие по Луганску Су-24 и Миг-29 ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: ВС России сбили ударившие по Луганску Су-24 и Миг-29 ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель сбил атаковавший город Луганск самолет Су-24 и прикрывавший его Миг-29. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, воздушный бой произошел после того, как самолет Вооруженных сил Украины атаковал луганское предприятие полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающий комбинат «Милам».

— Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам, — передает слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны РФ.

Российская сторона оставляет за собой право на реализацию мер по нейтрализации потенциальных угроз, которые могут быть вызваны применением военно-политическим руководством Украины британских крылатых ракет, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Что известно о ракетах, которые Лондон отправил Киеву, — в материале «Вечерней Москвы».

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