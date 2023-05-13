Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украинский генерал Кривонос заявил о преимуществах российской армии перед ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинский генерал Кривонос заявил о преимуществах российской армии перед ВСУ
Фото: gur.gov.ua

Российская армия обладает серьезным преимуществом, которое значительно осложняет возможности для проведения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким мнением поделился украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

— На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве, — отметил украинский офицер.

Кривонос также добавил, что действующему военно-политическому руководству страны вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей. По его словам, он хочет, чтобы «контрнаступление было успешным», однако Кривонос старается «трезво смотреть на ситуацию», передает РИА Новости.

9 мая госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что украинская армия получила от своих западных союзников все необходимое снаряжение для успешного контрнаступления.

«Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения и есть ли у украинских войск шансы на серьезный прорыв.

Украина Спецоперации Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте