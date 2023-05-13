Украинский генерал Кривонос заявил о преимуществах российской армии перед ВСУ

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Российская армия обладает серьезным преимуществом, которое значительно осложняет возможности для проведения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким мнением поделился украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

— На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве, — отметил украинский офицер.

Кривонос также добавил, что действующему военно-политическому руководству страны вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей. По его словам, он хочет, чтобы «контрнаступление было успешным», однако Кривонос старается «трезво смотреть на ситуацию», передает РИА Новости.

9 мая госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что украинская армия получила от своих западных союзников все необходимое снаряжение для успешного контрнаступления.

«Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения и есть ли у украинских войск шансы на серьезный прорыв.