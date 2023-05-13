Четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Южном Бутове

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Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на улице Южнобутовской, выпал малолетний ребенок. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 13 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам собеседницы «ВМ», четырехлетний мальчик был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, мать ребенка в момент инцидента также находилась в квартире, куда пришла в гости к подруге еще с одним малышом.

Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Также на улице Лазурной в Новой Москве трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Ребенок залез на подоконник и облокотился на установленную москитную сетку, которая под весом мальчика вывалилась. Малыша незамедлительно доставили в одну из городских больниц.

Другой случай произошел в апреле на северо-западе Москвы. Двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа жилого дома. Ребенок выжил и был госпитализирован. Известно, что на момент происшествия мать девочки находилась дома.