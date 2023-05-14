Родителям напомнили о правилах, которые помогут предотвратить падение ребенка из окна

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Родителям маленьких детей следует помнить основные правила, которые помогут предотвратить падение ребенка из окна. Об этих правилах «Вечерней Москве» в воскресенье, 14 мая, рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Спасти жизнь малыша может закрытое окно. Ребенок не должен находиться один без присмотра в помещении, где оно открыто или где он может дотянуться до ручки самостоятельно.

Собеседница «ВМ» отметила, что у самих окон должны быть исправными фурнитура и рамы. Это позволит предупредить их самопроизвольное открывание. Кроме того, окна с неисправными фурнитурой и рамами легче открыть ребенку, что повышает риск.

Режим «микропроветривания», когда окно приоткрывается и фиксируется защелкой, не гарантирует безопасность ребенка. В этом режиме окно легко открыть полностью, даже если малыш случайно дернет за ручку.

Также родителям посоветовали не пренебрегать средствами детской защиты на окнах. Это могут быть различные замки, тросики, комплексные системы и прочие. Родителям важно воспитать ребенка правильно: объяснить опасность открытого окна, не разрешать залезать и сидеть на подоконнике, не ставить туда малыша самостоятельно.

За минувшие выходные в Москве произошли три несчастных случая, при которых дети выпали из окон жилых домов. Малышей госпитализировали после падений со второго, четвертого и седьмого этажей.