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Четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа на северо-востоке столицы

Полина Пашкина
Происшествия
Четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа на северо-востоке столицы
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Москва, улица Коминтерна Карта всех событий

На улице Коминтерна в Северо-Восточном административном округе столицы из окна квартиры на втором этаже жилого дома выпал четырехлетний ребенок. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 14 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Уточняется, что в момент происшествия дома находились мама и бабушка ребенка. В тяжелом состоянии малыша госпитализировали.

По словам собеседницы «ВМ», прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Другой случай произошел накануне в Новой Москве. Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома на улице Лазурной. В момент происшествия в квартире находился отец ребенка.

Еще один случай в субботу, 13 мая, произошел в Южном Бутове. Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на улице Южнобутовской, выпал четырехлетний ребенок. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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