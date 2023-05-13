Трехлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа в Новой Москве

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На улице Лазурной в Новой Москве трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 13 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В момент происшествия в квартире находился отец ребенка. Он оставил его без присмотра на непродолжительное время, рассказала Нефедова.

Мальчик забрался на подоконник и облокотился на установленную москитную сетку. Она не выдержала его тяжести, и ребенок выпал из окна вместе с сеткой. Его незамедлительно доставили в одну из городских больниц, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие процессуальных решений.

Другой случай произошел в апреле на северо-западе Москвы. Двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа жилого дома. Ребенок выжил и был госпитализирован. Известно, что на момент происшествия мать девочки находилась дома.

Детский психолог Олеся Покусаева рассказала, как уберечь ребенка от падения и объяснить ему, что окно несет опасность.