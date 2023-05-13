Главархив рассказал, что предпочитали пить москвичи в прошлом веке

Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы рассказал, что предпочитали пить жители столицы в прошлом веке. Узнать об этом можно благодаря фотографиям из электронного издания «Москва хлебосольная».

В онлайн-книге есть множество снимков меню и рекламных плакатов из кафе, ресторанов и столовых Москвы. В конце 19-го века одним из самых распространенных напитков был кофе, его популярность сохранилась и в начале следующего столетия.

В домашних условиях москвичи предпочитали пить чай. При этом чайную или кофейную церемонию можно было дополнить любимым напитком детей — теплым какао, который также часто появлялся на рекламных постерах середины 20-го века.

В жаркую летнюю пору горожане могли освежиться стаканом цитрусового сока или сладкой газировки. Так, в Парке Горького работал павильон прохладительных напитков, где под открытым небом можно было выпить ледяного кваса, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, Главархив Москвы опубликовал свыше 70 адресно-справочных книг в онлайн-сервисе «Моя семья». Материалы могут помочь жителям столицы найти имена своих предков и узнать об их деятельности.