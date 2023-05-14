Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Краснодарском крае

Фото: shutterstock

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,6 в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— В двух километрах от города Туапсе, на глубине 10 километров, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,6 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла, — говорится в сообщении.

Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших нет.

В апреле землетрясение магнитудой 5,8 произошло недалеко от города Петропавловск-Камчатский. Его очаг залегал на глубине 89 километров. Интенсивность толчка оценили примерно в четыре балла.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал «Вечерней Москве», что в ближайшее десятилетие под влиянием глобального потепления в Европе участятся стихийные бедствия.

По его словам, в мире уже не первый год наблюдается тенденция: с одной стороны, глобально растут температуры, с другой — увеличивается число климатических аномалий.