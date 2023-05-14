Helsingin Sanomat: Россия начала аннулировать визы финнов, ездящих в страну за бензином

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Российские пограничники начали аннулировать визы граждан Финляндии, которые пересекают границу ради покупок и бензина. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Чаще всего визы финнов аннулируют пограничники пропускного пункта Ваалимаа. Уточняется, что многие путешественники, которые посещают РФ на регулярной основе, являются обладателями деловых виз, а не туристических. Однако посещение заправочной станции или магазина не является командировкой, передает издание.

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Ограничение на авиасообщение между странами действовало с 2019 года.

Также Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать и выезжать из страны без оформления виз на срок до 90 дней.

Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для россиян, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу, рассказали в материале «Вечерней Москвы».