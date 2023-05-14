Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российские войска уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Запорожской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские войска уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Запорожской области
Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

— Артиллерийским огнем уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка, — заявил он.

Также российские войска уничтожили гаубицу в районе Темировки, пикапы с украинскими солдатами в районе Малой Токмачки и Каменского, а также грузовой автомобиль в районе Чаривного, передает РИА Новости.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ночь на 14 мая российская авиация нанесла по территории Украины массированный удар. Также стало известно, что серия взрывов прогремела в промышленной зоне в Тернополе.

Вооруженные силы России провели 13 мая ночную операцию по уничтожению сил и объектов Вооруженных сил Украины в нескольких регионах страны, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Серия взрывов произошла в том числе в Киевской, Хмельницкой и во Львовской областях.

Украина Россия Донбасс
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте