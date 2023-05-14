Российские войска уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

— Артиллерийским огнем уничтожены вскрытые в ходе воздушной разведки два пункта временной дислокации противника в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка, — заявил он.

Также российские войска уничтожили гаубицу в районе Темировки, пикапы с украинскими солдатами в районе Малой Токмачки и Каменского, а также грузовой автомобиль в районе Чаривного, передает РИА Новости.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ночь на 14 мая российская авиация нанесла по территории Украины массированный удар. Также стало известно, что серия взрывов прогремела в промышленной зоне в Тернополе.

Вооруженные силы России провели 13 мая ночную операцию по уничтожению сил и объектов Вооруженных сил Украины в нескольких регионах страны, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Серия взрывов произошла в том числе в Киевской, Хмельницкой и во Львовской областях.