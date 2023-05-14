СБУ объявила набор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян

Фото: Pixabay

Служба безопасности Украины (СБУ) расширяет работу по набору новых сотрудников в «колл-центры», которые вымогают деньги у граждан России и стран СНГ. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил сотрудник российских силовых структур.

— Трудоустройство в эти колл-центры возможно по знакомству. Но при желании уволиться необходимо «отработать штраф», который включает в себя расходы организации, связанные с обучением, использованием аппаратуры, «сим-карт», тарифов связи, — заявил он.

Российский силовик также добавил, что сведения обо всех уволившихся из таких центров передают в МВД Украины. Сотрудники занимаются обзвоном по базе контактов, представляясь сотрудниками банков.

Затем они обманным путем похищают у своих жертв деньги, прося перевести средства на «резервный счет». После этого похищенные средства переходят в распоряжение ВСУ, передает РИА Новости.

Все чаще россияне сталкиваются с телефонными мошенниками. Однако существуют несколько верных способов легко вычислить недоброжелателя по номеру его мобильного, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Согласно данным столичного МВД, с начала 2023 года было совершено более 13 тысяч мошеннических преступлений с использованием телефонов и IT-технологий. О том, какие мошеннические схемы наиболее популярны у столичных злоумышленников с начала года и как от них защититься, — в материале «Вечерней Москвы».