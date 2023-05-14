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Синоптики пообещали москвичам облачную погоду с прояснениями 14 мая

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду с прояснениями 14 мая
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В воскресенье, 14 мая, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и до 19 градусов тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, по области — от плюс 15 до плюс 20 градусов, — говорится в сообщении.

Ветер в столице будет дуть северный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к середине грядущей недели в Центральной России ожидается потепление. Так, в четверг, 18 мая, воздух прогреется до 25 градусов.

В столичном регионе до следующих выходных, 20–21 мая, сохранится сухая и солнечная погода. Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в пятницу температура воздуха в столице будет варьироваться в районе 23–24 градусов тепла. Ветер останется южным, умеренным.

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