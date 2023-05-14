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Врач Кульгавчук объяснил, как половая жизнь связана с ментальным благополучием

Лейла Алиева
Общество
Врач Кульгавчук объяснил, как половая жизнь связана с ментальным благополучием
Фото: Pexels

Регулярная половая жизнь — признак физического и психического здоровья, а также социального благополучия человека. Об этом рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

— Гормональные механизмы подталкивают людей к тому, чтобы они сначала занимались здоровьем, а потом уже репродукцией — когда будут силы, переизбыток энергии и хорошее настроение. В какой-то степени регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие, на то, что в жизни человека все в порядке, — пояснил специалист.

Помимо этого, в организме начинают вырабатываться такие гормоны, как окситоцин, серотонин и дофамин. При этом последний отвечает за когнитивные способности, то есть косвенно регулярный секс способствует работе мозга, добавил Кульгавчук интервью радио Sputnik.

Также занятия сексом имеют важное значение для поддержания здоровья людей в возрасте старше 50 лет, сообщил врач-уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. По словам эксперта, сексуальную форму можно поддерживать только регулярными половыми контактами. Длительное воздержание может негативно отразиться на состоянии здоровья человека, поскольку его половые железы начинают работать в сниженном режиме.

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