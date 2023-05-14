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«Начнутся проблемы со здоровьем»: Бедрос Киркоров осудил сына Зайцева и напомнил о правиле «бумеранга»

Лейла Алиева
Общество
«Начнутся проблемы со здоровьем»: Бедрос Киркоров осудил сына Зайцева и напомнил о правиле «бумеранга»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В последние годы жизни именитый модельер Вячеслав Зайцев надеялся помириться со своим сыном Егором и ждал от него звонка, однако этого не произошло. Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос предупредил Егора о том, что он «расплатится» за эту ошибку.

— У него начнутся сейчас проблемы со здоровьем. Есть такое правило — бумеранг. Егор делал плохо отцу и плохое он получит, — сказал Киркоров-старший в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванное язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в реанимацию одной из столичных клиник, однако врачам не удалось его спасти.

Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в городском округе Щелково Московской области. Церемония состоялась в четверг, 4 мая. Сын модельера Егор объяснил, почему было принято решение похоронить отца в Щелкове: Зайцев построил на этой земле дом и прожил в нем большую часть своей жизни.

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