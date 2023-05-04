Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Российского модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в городском округе Щелково Московской области. Церемония состоялась в четверг, 4 мая.

Прощание с модельером прошло в соборе Троицы Живоначальной. В церемонии приняли участие внучка модельера Маруся и его сын Егор, стилист Сергей Зверев, президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова, актер Авангард Леонтьев, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, артисты Надежда Бабкина, Бедрос Киркоров и другие.

Сын модельера Егор объяснил, почему было принято решение похоронить отца в Щелкове. По его словам, Зайцев построил на этой земле дом и прожил в нем большую часть своей жизни, передает издание «Известия».

Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванное язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в реанимацию одной из столичных клиник, однако врачам не удалось его спасти.