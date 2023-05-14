Первых бельчат обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

Белки вывели первое в этом сезоне потомство, которое обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово». Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Детеныши уже вовсю изучают окружающий их мир. На видеокадрах, снятых специалистами Мосприроды, можно увидеть, как мама-белка пытается спрятать малышей в домик.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Официальный сайт мэра Москвы

Белок можно заметить на всех природных территориях города. В столичном регионе они выводят потомство два раза за сезон, в редких случаях — три раза, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты Мосприроды также отметили на природных территориях столицы начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Отмечается, что специалисты обнаружили три больших муравейника: два в экологическом парке «Северное Бутово» и один в природно-историческом парке «Битцевский лес».

В конце апреля желтоголового королька, занесенного в Красную книгу Москвы, обнаружили в Западном административном округе столицы.