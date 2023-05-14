Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Большой Патриарший переулок, вл7с1 Карта всех событий

Бесплатный общественный туалет открылся после капитального ремонта на Патриарших прудах. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в пресс-службе Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Помещение расположено по адресу: Большой Патриарший переулок, дом 7, строение 1.

В рамках работ специалисты привели в порядок как мужское отделение, так и женское. В них установлена новая сантехника, оборудованы унитазы, раковины, сушилки для рук, а также диспенсеры с жидким мылом.

Всего в этом году планируется отремонтировать 18 городских общественных туалетов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице капитально отремонтируют Ледовый дворец «Крылатское», который является первым и единственным в России крытым катком с искусственной конькобежной дорожкой длиной 400 метров. Планируется восстановить нарушенные в местах демонтированных инженерных сетей перекрытия, привести в порядок фасад здания.

24 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл после капитального ремонта спортивный комплекс «Триумф» в столичном районе Покровское-Стрешнево.