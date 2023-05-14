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Стало известно о состоянии госпитализированного с инфарктом Панфилова

Лейла Алиева
Общество
Стало известно о состоянии госпитализированного с инфарктом Панфилова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Состояние госпитализированного с инфарктом режиссера Глеба Панфилова улучшилось. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

— Это радостное событие на фоне того, что было первоначально. Есть данные, что наш замечательный режиссер Глеб Анатольевич Панфилов сейчас узнает сына, который находится рядом с ним, — рассказал он.

Помимо этого, режиссер начал подавать знаки, которые свидетельствуют о его будущем выздоровлении. Медики, которые занимаются его лечением, также очень в это верят, передает ТАСС.

Панфилов попал в больницу с инсультом 12 мая. Позже телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что у режиссера диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Врачи отмечали осложнения в виде тромбоцитоза и пневмонии.

Сейчас прославленному режиссеру 88 лет. Под его руководством вышло множество фильмов, среди которых «Начало», «Иван Денисович», «Прошу слова», «В огне брода нет», «Васса» и многие другие. Его супругой была народная артистка России Инна Чурикова, которая стала для него музой в кино и на театральной сцене.

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