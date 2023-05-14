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Приметы и советы

Володин предложил подписчикам оценить введение запрета продажи алкоголя в домах ночью

Лейла Алиева
Общество
Володин предложил подписчикам оценить введение запрета продажи алкоголя в домах ночью
Фото: пресс-служба Госдумы

Большое количество жалоб от россиян поступает по поводу продажи алкоголя в жилых домах. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых наливаек: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное? — написал он в Telegram-канале и предложил подписчикам проголосовать по этому поводу.

Порядка 80 процентов опрошенных поддержали введение такого запрета, еще 11 процентов выбрали отрицательный ответ.

В свою очередь депутат Госдумы и глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести полный запрет на продажу спиртных напитков в жилых домах после 23:00. По его словам, это является острой социальной проблемой в стране, и депутаты будут добиваться изменений в законодательстве.

Министерство здравоохранения России также рассматривает возможность введения запрета на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00 часов. Такая инициатива предложена из-за превышения запланированных показателей по продаже спиртного и сигарет на душу населения.

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