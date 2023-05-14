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Минобороны: При отражении атаки ВСУ погибли два российских полковника
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Бровко и командир Макаров, руководивший боем в районе населенного пункта Красное, погибли при отражении атаки ВСУ в Артемовске. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в Минобороны РФ.
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Приметы и советы
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